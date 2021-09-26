Гендиректор «Краснодара» резко раскритиковал арбитра после матча с «Сочи»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг после окончания матча против «Сочи» (3:0) в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) раскритиковал судью Владислава Безбородова, который работал в этом матче видеоарбитром (ВАР).

«На ВАР сидел Владислав Безбородов. Скажу так: скоро его время придет. Он давил авторитетом молодого арбитра, который не знал, что делать. Такие арбитры не должны присутствовать на игре и работать. Все спорные эпизоды трактовались в пользу «Сочи».

Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Арбитр, который работал, был под давлением, переходящим все границы», — приводит слова гендиректора «Краснодара» «Матч ТВ».

Хашиг заметил, что если бы играли «Зенит» или «Спартак», то судили бы совсем по-другому. Также он выразил надежду, что судейский комитет разберется и примет решение.

Напомним, что к 75-й минуте встречи подопечные Виктора Гончаренко остались на поле вдевятером после удаления Уроша Спаича и Александра Черникова.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Ростов» на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).