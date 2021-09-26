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Бывший арбитр Николаев назвал «легковесным» пенальти на Дзюбе

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РИА Новости

Бывший футбольный арбитр Алексей Николаев высказался о пенальти, который назначил Виталий Мешков в ворота самарских «Крыльев Советов» в игре против петербургского «Зенита» (1:2), передает РИА «Новости».

«В принципе, касание было, но это не то касание, от которого вот так вот падают. Можно говорить о том, что формальный повод назначить одиннадцатиметровый удар у арбитра был», — сказал Николаев.

Также Николаев отметил, что такие пенальти наши судейские руководители, наверное, не хотели бы видеть.

«Об этом еще Розетти говорил перед Евро-2020, что судейское руководство такие легковесные пенальти видеть не хотело бы», — добавил он.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 23 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против с «Сочи». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее бывший футбольный судья Игорь Федотов, комментируя назначенный пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита», заявил, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба, «как всегда, притворился дельфином».

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Футбол. Чемпионат России
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