«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет на 14 минуте открыл игрок самарцев Антон Зиньковский. За десять минут до перерыва Артем Дзюба восстановил равновесие, а в конце матча Алексей Сутормин вывел сине-бело-голубых вперед, реализовав пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 23 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против с «Сочи». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка..

РПЛ. 9-й тур

«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1

Голы: 0:1 — Зиньковский, 14; 1:1 — Дзюба, 35; 2:1 — Сутормин, 79 (п).

Ранее бывший хавбек сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Уфа».