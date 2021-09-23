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Комментатор Орлов: факт истеричности Слуцкого подтвердил, что он был побежден

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Сайт «Рубина»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого после встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Напомним, казанцы уступили со счетом 1:3, а после матча Слуцкий назвал главного арбитра матча Сергея Иванова профнепригодным.

«Семак — ученик Слуцкого, он играл у него в ФК «Москва». Сейчас «Зенит» переиграл «Рубин». Команда оставила очень приятное впечатление. Сам факт истеричности Леонида Слуцкого подтвердил, что он был побежден», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Слуцкий был удален во втором тайме за постоянные нарушения технической зоны и разговоры с арбитром Сергеем Ивановым.

Дисквалифицированный пожизненно арбитр Михаил Вилков раскритиковал Слуцкого за его поведение во время матча и заявил, что его коллега принял правильное решение, показав тренеру красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает пятое место, а «Зенит» располагается на первой строчке.

Ранее «Рубин» ответил Вилкову на слова о «раздувающем щёки» Слуцком.

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Футбол. Чемпионат России
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