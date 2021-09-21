Первый тренер Дзюбы: Артем не предатель, просто не хочет быть в тени Смолова

Первый тренер Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал отказ форварда Артема Дзюбы от вызова в сборную на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира-2022.

«Это серьезный поступок. Отношусь только с уважением и пониманием к такому решению. И совершенно не согласен с критикой в адрес Артема. Он не предатель. Увидев, что сейчас Смолов — лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в его тени Смолова. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять», — сказал Шупляков в интервью Sport24.

Дзюба отметил, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катане. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине.

Ранее экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что гордыня Дзюбы перевесила интерес к стране.