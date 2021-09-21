Экс-тренер «Зенита» Петржела: гордыня Дзюбы перевесила интерес к стране

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение нападающего Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России. 21 сентября футболист отказался от участия в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира-2022.

«Думаю, отказ Дзюбы не связан со спортивными причинами. Свою роль сыграл старый конфликт с Карпиным. Поскольку Дзюба очень упрямый человек, он вряд ли смог забыть обиду на Карпина.

Гордыня игрока перевесила интерес к стране. Для Дзюбы путь в сборную теперь закрыт. Карпину надоест уделять столько внимания одному футболисту. Скорее всего, Дзюба сегодня завершил карьеру в сборной. По крайней мере, пока там тренер Карпин», — сказал Петржела в интервью Sport24.

Дзюба отметил, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катане. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине.

Ранее Александр Мостовой одобрил решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.