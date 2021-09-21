Мостовой одобрил решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

«Дзюба все правильно сделал. Его последние два года критикуют, обсуждают, пихают: то форму не набрал, то ещё какие-то истории. Вот и сказал: «пока хватит». Я его поддерживаю. Если бы дело было в Карпине, то он бы его и не включал в список», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Дзюба отметил, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катане. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине.

Ранее экс президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что Дзюба сделал свой выбор и теперь надо забыть эту фамилию.