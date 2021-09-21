Колосков: Дзюба сделал свой выбор, теперь надо забыть эту фамилию

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в национальную команду на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира-2022.

«Поступок Артема логически не объяснить – он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил. Это необъяснимо, непонятно и странно, мягко говоря. Сборная – честь для любого человека. Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Все, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию. », — сказал Колосков в интервью «Чемпионату».

Дзюба отметил, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катане. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в восьми матчах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.