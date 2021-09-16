Уткин — о поражении «Спартака»: давайте введем в оборот глагол «проспартачить»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин, высказываясь о поражении «Спартака» в стартовом матче Лиги Европы от «Легии» (0:1), предложил ввести в русский язык глагол «проспартачить».

«Важно не то, что «Легия» сыграла качественнее, чем мы от нее ожидали. Важно то что, по прежнему непонятно, во что играет «Спартак». Важно, что «Спартак» играет в каком-то таком страшном психозе. Каждую секунду ты ждешь какую-то «подлянку». Не поэтому ли крестится на трибуне Федун?

Давайте просто введем в оборот глагол «проспартачить». Вот наша команда в среду польской «Легии» игру «проспартачила»», — сказал Уткин на своем Youtube-канале.

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет итальянский «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что болельщики просят владельца красно-белых Леонида Федуна продать клуб.