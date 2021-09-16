Экс-футболист сборной Молдавии назвал причину поражений российских клубов в еврокубках

Бывший футболист ряда клубов Российской премьер-лиги и сборной Молдавии Александр Гацкан, говоря о поражениях «Зенита» и «Спартака» в стартовых матчах еврокубков, заявил, что причиной неудовлетворительных результатов российских команд является лимит на легионеров.

«Думаю, вы знаете ответ. И все об этом говорят. В России лимит на легионеров, поэтому не играют сильнейшие. Если бы была конкуренция, тогда можно было бы о чем-то говорить. Как в Англии — в «Ливерпуле», в «Манчестере» выходят один-два англичанина, а иногда ни одного. Поэтому они развивают академии и инвестируют туда большие деньги», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

Напомним, московский «Спартак» потерпел поражение в домашнем матче ЛЕ от польской «Легии» (0:1), а «Зенит» не смог набрать очков в Лондоне, минимально уступив «Челси» (0:1).

Ранее бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после поражения «Спартака» от польской «Легии» в стартовом матче Лиги Европы высказал мнение о том, что болельщики просят владельца красно-белых Леонида Федуна продать клуб.