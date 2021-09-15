Молдавский «Шериф» одержал победу в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов

Молдавский «Шериф» дома одержал победу над украинским «Шахтером» (2:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов.

Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».

В группе D также выступают испанский «Реал» и итальянский «Интер». В следующем туре молдавский клуб встретится с «Реалом» 28 сентября, а украинцы в этот же день примут на своем поле «Интер».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Лига чемпионов 2021/22

Группа D. 1-й тур

«Шериф» — «Шахтер» — 2:0

Голы: 1:0 — Адама Траоре (16), 2:0 — Момо Янсане (62).

Ранее петербургский «Зенит» на выезде проиграл лондонскому «Челси» (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.