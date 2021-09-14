Комментатор Генич — о Салиховой: я бы ее прибил, если бы она была моей женой

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о своем отношении к жене владельца московского «Спартака» Зареме Салиховой, передает Sports.ru.

«Никогда не видел Салихову вживую. Мне кажется, она даже не знает о моем существовании. Если бы моя жена вела такой Telegram-канал, то она была бы прибита сразу же. По голове дубинкой или тарелкой, не знаю», — сказал Генич.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что супруг не обращался к ней с просьбой удалить Telegram-канал.