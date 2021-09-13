Хореограф Попова: программа Косторной мне показалась сырой, но музыка ей подходит

Чемпионка Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новую произвольную программу Алены Косторной.

Ученица Этери Тутберидзе выступила под композицию «Зима» Антонио Вивальди и исполнила чистый тройной аксель.

«Программа мне показалась сыроватой, а вот Алена и музыка для меня совпали полностью. По переходам, по хореографическим задумкам и сюжетной линии пока судить тяжело — цельной программы я не увидела. Но именно Алена под эту музыку на льду — это красиво. Это очень хорошо смотрится. Думаю, в течение сезона эту программу накатают, доработают хореографические моменты, и все будет выглядеть куда более сильно. Но уже сейчас Алене идет эта музыка, она ее чувствует», — отметила Попова.

Также хореограф-постановщик рассказала, как на восприятие программы повлияло исполнение тройного акселя в начале проката.

«Чистейший тройной аксель может только позитивно повлиять на восприятие программы. Особенно в начале сезона. Но я повторюсь: это открытые прокаты, не официальный турнир, и здесь еще не нужно показывать идеальное исполнение прыжков. Пик формы должен приходиться на турниры, а эти прокаты — просто ступенька к тому, что будет дальше», — подытожила Попова.

Ранее чемпионка Универсиады объяснила, почему ей сложно дать четкую оценку новой программе Анны Щербаковой.