Экс-фигуристка Попова: пока Щербакова не в лучшей форме, но программа мне понравилась

Чемпионка Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новую произвольную программу Анны Щербаковой.

Ученица Этери Тутберидзе выступила в образе ведьмы под саундтрек Игоря Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита», композицию Ruska группы Apocalyptica и Lacrimosa из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта. Фигуристка отказалась от четверных прыжков, поскольку набирает форму после травмы.

«Программа Ани мне понравилась. И, наверное, для олимпийского сезона это хороший выбор — взять такую сильную музыку. Щербаковой она идет.

Правда, без ее максимальной физической формы пока сложно оценить, как эта программа будет выглядеть в итоге. Но когда Аня исполнит все прыжки — а я не сомневаюсь, что она их соберет, — и когда все будет выкатано, я думаю, это будет одна из сильнейших программ. Это очень сильная музыка, и я уверена на 100%, что Щербакова справится с ней.

Даниил Глейхенгауз отмечал, что по сюжету программы Щербакова сначала превращается в ведьму, а затем очищается от зла и возвращается к свету? Я прочувствовала здесь смену настроения. Сюжет же я пока не успела разглядеть — надо будет пересмотреть и потом оценить, как эта программа будет выглядеть в сезоне. Пока что сюжет тяжело проглядывается, но именно настроение Аня передает отлично», — сказала Попова.

Ранее чемпионка Универсиады отметила, что пять четверных прыжков Александры Трусовой затмевают все недочеты в подаче программы.