Непомнящий: рассматривать «Зенит» как конкурента «Челси» несерьезно

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против действующего победителя турнира лондонского «Челси». Специалист заметил, что у сине-бело-голубых есть проблемы по составу, а также команде не хватает скоростей, чтобы играть на европейском уровне.

«Если говорить о «Зените», у меня двоякое впечатление. Рассматривать его как конкурента «Челси» несерьезно. У меня ощущение, что «Зенит» все еще играет ниже своего потенциала. Если он будет играть вторым номером, там есть серьезные проблемы в игре в обороне и в центральной зоне. Паре центральных защитников не хватает ни маневренности, ни скорости. Не совсем сегодня понятная вратарская позиция. Видимо, Кержакова берегут.

А вот атакующая линия на уровне чемпионата России — сильнейшая, и первая линия, и середина поля. Но меня смущают скорости, на которых они играют. Понятно, что против «Зенита» приходится играть на одной половине поля почти всем российским командам. С «Челси» такая игра не предполагается, могут быть свободные зоны. Командных скоростей на европейском уровне «Зениту» не хватает», — сказал Непомнящий «Газете.Ru».

Встреча между «Челси» и «Зенитом» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Помимо «Челси», в одну группу с «Зенитом» попали итальянский «Ювентус» и шведский «Мальмё». Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов питерцы выходили в сезоне- 2015/2016. В предыдущие два года команда Сергея Семака занимала четвертое место в группе.

Ранее Гладилин рассказал, за счет чего «Зенит» может отобрать очки у «Челси» в Лиге чемпионов.