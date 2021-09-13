Гладилин рассказал, за счет чего «Зенит» может отобрать очки у «Челси»

Бывший тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин поделился ожиданиями от старта «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче первого тура подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с лондонским «Челси» и, по мнению Гладилина, могут отобрать очки у действующего победителя главного европейского клубного турнира. Но для этого, подчеркивает специалист, «Зенит» должен быть готов функционально.

«Зенит», конечно, может отобрать у «Челси» очки. У «Зенита» уже очень опытная и зрелая команда, они готовы к победам. К такой команде, как «Челси», надо быть максимально подготовленными, питерцы должны быть в хорошем функциональном состоянии и выдерживать темп. По исполнительскому мастерству и по всем показателям «Челси» выше, поэтому если «Зенит» будет подготовлен функционально, остальное должно быть на высшем уровне. Тогда есть надежда на положительный результат. И надо сыграть строго без ошибок, использовать свои шансы — много моментов не будет. И надо их реализовывать сразу, тогда и будет результат», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Встреча между «Челси» и «Зенитом» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Помимо «Челси», в одну группу с «Зенитом» попали итальянский «Ювентус» и шведский «Мальмё». Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов питерцы выходили в сезоне- 2015/2016. В предыдущие два года команда Сергея Семака занимала четвертое место в группе.

Ранее экс-футболист «Зенита» Максим Деменко назвал ничью хорошим результатом для питерцев в матче против «Челси».