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Чемпионка Универсиады в танцах на льду Попова высоко оценила номер дочери Тутберидзе

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ТАСС

Чемпионка Универсиады в Красноярске по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новые ритм-танцы, которые фигуристы сборной России представили на открытых прокатах в Челябинске.

В числе понравившихся программ Попова назвала номер дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным.

«Мне запомнились программы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также Аннабель Морозов и Андрея Багина. Там была даже использована одна музыка (композиция Boom Boom Pow группы The Black Eyed Peas. — «Газета.Ru»). Но получились достаточно разные программы, и их стиль мне очень понравился. Понимание этими парами уличных танцев мне оказалось близко. Наверное, это те самые уличные танцы, которые можно воплощать на льду.

Но больше всего мне запомнилось выступление Джонатана Гурейро и Тиффани Загорски. Мы все знаем, что Джоник, к сожалению, пропустил большую часть подготовки из-за коронавируса. Да, они сейчас вышли в хорошей форме, но, разумеется, могли бы быть и лучше. Но сама задумка очень оригинальная: индийские фридэнсы мало кто использовал, и это очень классная идея.

Когда ребята вкатают эту программу, будет просто супер. Даже сегодня они уже катались с присущим им драйвом — ярко и зажигательно. И даже сейчас это выглядело хорошо. А когда программа будет вкатана, это будет просто отдушина для всех нас (смеется). Потому что блюз — достаточно невеселый танец, и на это будет интересно смотреть.

А вообще, конечно, уличный танец поставил перед многими наставниками большой вопрос: что с этим делать и как с этим разбираться (смеется). Наши ребята, мне кажется, отлично справились.

У Насти Скопцовой с Кириллом Алешиным очень зажигательная программа была — с самого начала такой веселый фанк. У всех находки интересные. Егор Базин с Лизой Худайбердиевой вообще взяли диско, что тоже очень здорово, потому что его мало кто берет. Все почему-то берут хип-хоп, а они взяли замечательный трек «It's raining men». Интересно! Интересный сезон будет в танцах. Будет весело!» — сказала Попова.

Ранее фигуристка объяснила, почему новая программа Анны Щербаковой — козырь в рукаве штаба Этери Тутберидзе.

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