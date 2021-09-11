Медведев вручил победителям и призерам Игр ключи от автомобилей

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев вручил победителям и призерам летних Олимпийских игр — 2020 в Токио ключи от автомобилей.

Церемония прошла на территории Кремля. Модели и комплектации иномарок зависят от уровня и количества завоеванных спортсменом медалей. Всего атлетам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее президент России Владимир Путин вручил государственные награды олимпийским чемпионам Токио. Все победители Игр, а также серебряный призер по художественной гимнастике Дина Аверина были награждены орденом Дружбы.

Орден Александра Невского был вручен синхронисткам Александре Пацкевич, Светлане Ромашиной и Алле Шишкиной. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, а также борец Абдулрашид Садулаев.