Путин усомнился в деятельности ставленника России в международной гимнастике

Президент России Владимир Путин высказался о представителе России в Международной федерации гимнастики (FIG).

Во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что россиянки впервые за 20 лет не смогли завоевать золото в художественной гимнастике «под руководством нашего ставленника».

«Возникает вопрос, что за ставленник такой от России в Международной организации по гимнастике», — заявил Путин в ответ на слова Винер-Усмановой.

Наталья Кузьмина занимала пост главы технического комитета FIG, однако 8 сентября Винер-Усманова заявила, что российская организация отозвала ее. По мнению руководительницы ВФХГ, «лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила».

Таким образом Винер-Усманова отреагировала на судейский скандал на Играх в Токио. Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее Путин призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.