Издание The Athletic включило Овечкина в состав сборной России на Олимпиаду

Престижное издание The Athletic составило вероятный состав сборной России на Олимпийские игры — 2022, которые состоятся в Пекине, с участием игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В список вошли нападающие Александр Овечкин, Кирилл Капризов и Артемий Панарин.

По версии портала, состав национальной сборной России на Играх может выглядеть следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский, Семен Варламов, Игорь Шестеркин.

Защитники:

Михаил Сергачев — Владислав Гавриков;

Иван Проворов — Артем Зуб;

Дмитрий Орлов — Никита Задоров;

Александр Романов — Никита Нестеров;

Нападающие:

Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров;

Александр Овечкин — Артем Анисимов — Александр Радулов;

Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Павел Бучневич;

Андрей Свечников — Владислав Каменев — Валерий Ничушкин;

Владимир Тарасенко, Вадим Шипачев.

3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков достигли соглашение об участии хоккеистов на Олимпийских играх. При этом НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Стоит отметить, что На Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.