Издание The Athletic включило Овечкина в состав сборной России на Олимпиаду

Престижное издание The Athletic составило вероятный состав сборной России на Олимпийские игры — 2022, которые состоятся в Пекине, с участием игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В список вошли нападающие Александр Овечкин, Кирилл Капризов и Артемий Панарин.
По версии портала, состав национальной сборной России на Играх может выглядеть следующим образом:
Вратари: Андрей Василевский, Семен Варламов, Игорь Шестеркин.
Защитники:
Михаил Сергачев — Владислав Гавриков;
Иван Проворов — Артем Зуб;
Дмитрий Орлов — Никита Задоров;
Александр Романов — Никита Нестеров;
Нападающие:
Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров;
Александр Овечкин — Артем Анисимов — Александр Радулов;
Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Павел Бучневич;
Андрей Свечников — Владислав Каменев — Валерий Ничушкин;
Владимир Тарасенко, Вадим Шипачев.
3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков достигли соглашение об участии хоккеистов на Олимпийских играх. При этом НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Стоит отметить, что На Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.