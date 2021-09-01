Хабиб забил гол и обратился к Бензема

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram видео своего гола с тренировочного матча, отметив нападающего «Реала» Карима Бензема.

«Карим Бензема, пришли свое местоположение. Обводка вратаря и гол, не всем дано понять», – написал Нурмагомедов.

«Бро, увидим», — ответил Бензема в комментариях.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Конор Макгрегор потроллил экс-чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова на тему ринг-герлз.