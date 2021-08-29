Губерниев: после такого сам Бог велел футболистам-травникам играть хорошо

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира. Российская команда в решающем матче обыграла команду Японии со счетом 5:0.

«Если мы можем быть лучшими пляжниками, что нам мешает быть лучшими травниками? Мне кажется, это отличный поучительный мотив для нашей травяной команды перед матчем с Хорватией. Россия умеет играть в футбол, потрясающий матч. Ребята большие молодцы, потому что дома стены помогают, но ответственность тройная. Я горжусь командой и страной. Россия умеет строить замки футбольные, но пока только на песке. Для того, чтобы это прочно стояло на земле, надо подтягивать весь футбол. Помните, одно время мы были чемпионами среди пляжного футбола, болотного где-то там еще, но основного футбола, к сожалению, это не касалось. Поэтому после такого сам Бог велел футболистам-травникам играть хорошо. Это была одухотворенная игра большой команды», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Голы в составе российской команды забили Федор Земсков, Юрий Крашенинников (дубль), Андрей Новиков и Артур Папоротный. Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу в третий раз в своей истории.

Ранее комментатор Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу.