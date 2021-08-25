Директор «Самбо-70» рассказал о примирении Медведевой и Тутберидзе

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал высказывание двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой о конфликте с тренером Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристка заявила, что не снимает с себя ответственность за конфликт со специалистом. Она отметила, что в настоящее время между ним нет недопонимания.

Лайшев заявил, что он содействовал примирению сторон.

«Женя очень рано признала свои ошибки! Очень многие спортсмены тянут резину, но потом 99 процентов лет в 40-50 кусают локти и жалеют, что ругались с тренером. Закон действует как в армии. Если тренер не прав, то посмотри пункт первый, в котором написано, что тренер всегда прав. А когда ты молодой и прыткий, то кажется, что тебя неправильно обидели, недооценили твои спортивные возможности. Все зависит от нас самих», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

В мае 2018 года спортсменка перешла из группы Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру.

В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.