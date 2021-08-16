Мостовой: все кричат: «Карпин, Карпин!» Уже смешно становится

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что тренеру национальной команды Валерию Карпину уделяется слишком много внимания.

«Обратите внимание: еще недавно у нас был Черчесов, а сейчас у нас даже вслух его имя никто не произносит. Все кричат: «Карпин, Карпин!» Уже смешно становится. Игру какую-то смотришь, и раз пять в трансляции показывают Карпина. А смысл? Черчесова покажите, он же тоже тренером сборной был», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Также Мостовой считает, что россияне способны обыграть Хорватию в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года.

«Ожидания от матча с Хорватией? Ну, а чего ожидать: играем дома, при своих трибунах. Ничего страшного нет в этих хорватах. Тем более шестой тур РПЛ перенесли, еще одно преимущество! Я 30 лет играл в футбол, 15 лет за границей, и ни разу не было такого, чтобы там кто-то ради сборной переносили тур. Я такого вообще не понимаю. Защищают интересы сборной? А в других странах что, своих сборных нет? Они также все играют. Давайте тогда еще и отпуск перенесем, месяц добавим дополнительно. И так три месяца отдыхаем, будем еще отдыхать. Смешно», — добавил Мостовой.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал отсутствие форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в заявке сборной России на сентябрьские матчи.