Экс-тренер «Зенита» назвал главного конкурента сине-бело-голубых в РПЛ

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и московским «Локомотивом», передает Sport24.

«Сегодня будет сложный матч. «Локомотив» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Но стоит признать, разница между командами в последних очных матчах колоссальная. Думаю, сегодня «Зенит» победит с разницей в два мяча. Семак переигрывает Николича в тренерских задумках», — сказал Петржела.

Встреча состоится 15 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени. «Локомотив» не обыгрывал сине-бело-голубых с 28 сентября 2019 года. Тогда «железнодорожники» победили со счетом 1:0.

Ранее Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».