Сестры Аверины показали, как проводят отпуск после Олимпиады

Сестры Дина и Арина Аверины выложили в Instagram фотографию со своего отдыха после Олимпиады.

На снимке они лежат на надувных матрасах в бассейне отеля.

«Всем огромное спасибо за поздравления. Очень приятно. Все видим и читаем», — подписали спортсменки снимок.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что не считает израильтянку Линой Ашрам олимпийской чемпионкой.