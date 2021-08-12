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Футболист «Рубина» оскорбил болельщика в соцсетях в ответ на глупый вопрос

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Global Look Press

Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович после поражения своей команды от польского «Ракува» и вылета из еврокубков, оскорбил болельщика в соцсетях.

Футболист резко отреагировал на комментарий в «Instagram» «Матч Премьер», где болельщик задал вопрос: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то он играл бы сейчас в «Барселоне» или «Реале»? Где Деспотович?»

«С твоей мамой», — ответил Деспотович фанату в комментариях.

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Instagram

Деспотовича, написавшего подобное, не оправдывает даже фактическая ошибка болельщика, который не знал, что в этом матче футболист не играл и даже не был в заявке.

«Рубин» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций потерпел поражение от «Ракува» со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков.

Основное время встречи завершилось вничью 0:0. В дополнительное время на 106-й минуте матча за фол в центре поля второе предупреждение заработал Илья Самошников, а уже через пять минут нападающий поляков Владислав Гутковскис забил единственный гол в этом матче. У «Рубина» была отличная возможность перевести игру в серию пенальти, на первой компенсированной минуте ко второму овертайму Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

Первая встреча в Польше также завершилась вничью 0:0

Ранее сообщалось, что «Рубин» в меньшинстве проиграл польскому «Ракуву» и вылетел из еврокубков.

Все новости на тему:
Футбол. Лига конференций УЕФА
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