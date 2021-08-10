«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» уступил лиссабонской «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:2.

В начале второго тайма мяч забил Жоау Мариу. Он отличился на 57 минуте. В самом конце матче Самуэль Жиго отправил мяч в собственные ворота.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

«Бенфика» сыграет в четвертом квалификационном раунде главного европейского клубного турнира, а «Спартак» примет участие в групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

«Бенфика» — «Спартак» — 2:0

Гол: 1:0 — Мариу, 57: 2:0 — Жиго, 90 (АГ).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Антон Синьков, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, раскритиковал поведение игрока московского «Спартака» Эсекьеля Понсе.