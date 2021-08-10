Украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил негативное отношение к российским спортсменам на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Я привык быть профессионалом. Но в художественной гимнастике я не профессионал. Что касается отношения к России, то оно плохое. Весь мир знает об употреблении мельдония российскими спортсменами. Из-за этого складывается плохое отношение к России.

Вспомните, как у Родниной и Зайцева отключали музыку... Все понимали, что СССР — агрессор, который вошел в Афганистан. Так и здесь, все понимают, что русские употребляли допинг», — цитирует Гордона «Спорт-Экспресс».

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Леной Ашрам (107,800). Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Также во время Олимпиады иностранные атлеты и политики заявляли, что российских спортсменов не должно быть на соревнованиях из-за допинговых скандалов в стране.

Ранее олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева назвала вопиющим случаем ситуацию с оценками Дины Авериной.