Винер-Усманова одним словом описала судейство в личном многоборье на Играх в Токио

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова подвела итоги Олимпийских игр 2020 года.

По ее словам, тренерский штаб национальной сборной в настоящий момент чувствует себя раздавленным.

«Это была пощечина. Девушки чувствуют себя обескураженными несправедливостью. Дина Аверина высказалась, что не серебряная медаль на нее так негативно воздействует, а то, что это было несправедливо. Если бы была допущена какая-либо ошибка или что-то такое, что не позволило бы ей стать олимпийской чемпионкой — было бы другое дело, но она ведь все сделала безошибочно.



Это было очень обидно и очень неприятно всем-всем-всем — кто болел, кто смотрел их по телевизору, массажистам, тренерам, врачам, и, конечно, руководству нашего спорта», — цитирует Винер-Усманову пресс-служба Общественной палаты России.

Ранее сообщалось, что синхронистка Светлана Ромашина отметила роль Владимира Путина в победе на Играх в Токио.