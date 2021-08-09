Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от выступления московского футбольного клуба «Динамо» в чемпионате России.

«Динамо» славится тем, что ставит своих воспитанников в состав. Всегда делается результат за счет наших ребят. Мы, болельщики, всегда делаем ставку на победу в чемпионате. Конечно, надеюсь. Сегодня был очень сложный соперник — ЦСКА. Выиграли в принципиальном матче», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

8 августа «Динамо» на домашнем стадионе обыграл московский ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров «Динамо», набрав девять очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Столичный клуб находится ниже петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» за счет дополнительных показателей.

Ранее Овечкин рассказал об эмоциях от подписания нового контракта с «Вашингтоном».