Расписание финалов Олимпиады в Токио на 7 августа

7 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 35 комплектов медалей в 19 видах спорта.
Олимпийские игры-2020 в Токио
7 августа
Расписание финалов
Легкая атлетика
Марафон, женщины
0.00
Прыжки в высоту, женщины
13.35
Российская участница: Мария Ласицкене.
10 000 м, женщины
13.45
Метание копья, мужчины
14.00
1500 м, мужчины
14.40
4x400 м, женщины
15.30
4x400 м, мужчины
15.50
Гольф
Женщины
0.30
Гребля на байдарках и каноэ
500 м, каноэ-двойка, женщины
3.30 – полуфиналы, 5.37 – финал
Сборная России: Ирина Андреева – Олеся Ромасенко.
1000 м, каноэ, мужчины
3.44 – полуфиналы, 5.53 – финал
500 м, байдарка-четверка, женщины
4.07 – полуфиналы, 6.19 – финал
500 м, байдарка-четверка, мужчины
4.21 – полуфиналы, 6.37 – финал
Сборная России: Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин, Александр Сергеев.
Пляжный волейбол
4.00 – матч за бронзу, 5.30 – финал
Российские участники: Вячеслав Красильников – Олег Стояновский.
Прыжки в воду
Вышка 10 м, мужчины
4.00 – полуфинал, 9.00 – финал
Российские участники: Александр Бондарь, Виктор Минибаев.
Баскетбол
Мужчины
5.30 – финал, 14.00 – матч за бронзу
Женщины
10.00 – матч за бронзу
Бейсбол
6.00 – матч за бронзу, 13.00 – финал
Волейбол
Мужчины
7.30 – матч за бронзу, 15.15 – финал
Сборная России сыграет в финале.
Водное поло
Женщины
7.40 – матч за бронзу, 10.30 – финал
Сборная России сыграет в матче за бронзу.
Бокс
48-52 кг, мужчины
8.00 – финал
48-51 кг, женщины
8.15 – финал
69-75 кг, мужчины
8.45 – финал
64-69 кг, женщины
9.15 – финал
Художественная гимнастика
Личное многоборье
9.20
Российские участницы: Дина Аверина, Арина Аверина.
Велотрек
Мэдисон, мужчины
10.55
Гандбол
Мужчины
11.00 – матч за бронзу, 15.00 – финал
Спортивная борьба
До 65 кг, вольная борьба
12.45
Российский участник: Гаджимурад Рашидов.
До 97 кг, вольная борьба
12.45
Российский участник: Абдулрашид Садулаев.
До 50 кг, женская борьба
12.45
Конный спорт
Конкур, команды
13.00
Карате
Кумитэ, до 61 кг, женщины
13.20 – полуфиналы, 13.55 – финал
Кумитэ, до 75 кг, мужчины
13.37 – полуфиналы, 14.05 – финал
Синхронное плавание
Команды
13.30
Сборная России примет участие в соревнованиях.
Современное пятиборье
Мужчины
13.30
Российский участник: Александр Лифанов.
Футбол
Мужчины
14.30 – финал.
Ранее депутат Государственной думы России Ирина Роднина раскритиковала ведущего Первого канала Анатолия Кузичева за шутку над трансгендерной участницей Олимпиады Лорел Хаббард.