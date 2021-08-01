Российские рапиристы вышли в полуфинал Олимпиады

Российские рапиристы вышли в 1/2 финала Олимпийских играх в командных соревнованиях.

В четвертьфинале россияне одолели сборную Гонконга со счетом 45:39.

За российскую команду выступают Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников.

За выход в финал отечественные фехтовальщики поспорят с США. Встреча начнется в 7:40 по московскому времени.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил желтую карточку во время командного финала саблисток в рамках Олимпийского турнира между сборными России и Франции. Поздняков не смог сдержать эмоций во время боя дочери Софии Поздняковой. Россия обыграла Францию со счетом 45:41.