Российские пловцы заняли четвертое место в смешанной эстафете на ОИ

Российские пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников заняли четвртое место в комбинированной эстафете 4х100 м.

Золото завоевала сборная США, установив новый мировой рекорд. Вторыми стали представители Великобритании. Бронзовые награды взяли итальянцы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее на Олимпийских играх завершилась женская комбинированная эстафета 4x100 в плавании. Победительницами заплыва стали австралийки. Россиянки Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова заняли седьмое место. Этот результат позволил Австралии обогнать Россию в медальной зачете Игр. Теперь у Австралии 12 золотых наград, а у России — 11.