Россия опустилась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады

На Олимпийских играх завершилась женская комбинированная эстафета 4x100 в плавании.

Победительницами заплыва стали австралийки. Россиянки Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова заняли 7 место.

Этот результат позволил Австралии обогнать Россию в медальной зачете Игр. Теперь у Австралии 12 золотых наград, а у России — 11.

Первое место занимает Китай (21), на второй строчке располагается США (18), замыкает тройку сильнейших Япония (17).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на победу своей дочери Софии Поздняковой в командных соревнованиях по фехтованию на Олимпиаде. В решающем матче Россия обыграла Францию (45:41).