Фанаты московского «Спартака» обнаружили труп в Самаре

Фанаты московского «Спартака», которые приехали в Самару на выездную игру Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов», обнаружили труп, купаясь в Волге, передает Telegram-канал «Мутко против».

Тело человека находилось в сумке, которую заметили болельщики. Поклонники красно-белых решили ее открыть. В этот момент оттуда выпала рука. Фанаты тут же позвонили в полицию.

«Спартак» победил со счетом 1:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 68-й минуте игрок красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти.

В конце первой половины матча игроки самарцев Иван Ломаев и Антон Зиньковский обменялись репликами на повышенных тонах. Игроков успокаивал капитан «Крыльев» Сергей Божин.

В следующем туре москвичи сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

РПЛ. 2-й тур

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:1

Гол: 0:1 — Соболев, 68 (п).

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