Российские саблистки вышли в финал командного турнира Олимпиады

Российские саблистки Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова вышли в финал командного турнира Олимпиады, обыграв в полуфинале сборную Южной Кореи.

Встреча завершилась со счетом 45:26. В решающем поединке Россия померится силами с француженками. Встреча начнется в 13.30 по московскому времени.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский шпажист Сергей Ходос рассказал о допинге в его виде спорта.

«В фехтовальном сообществе к нам соперники никакие претензии не предъявляют. В фехтовании как такового допинга нет — по крайней мере я не знаю, что может помочь фехтовальщику. Фехтование — сложный технический вид спорта, в котором очень важен настрой. Нельзя быть определенно быстрым или суперсильным — все должно быть в совокупности», — сказал Ходос.