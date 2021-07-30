Салихова отреагировала на первую победу Витории в качестве тренера «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

«Спасибо, Соболев, что забил. Одна маленькая девочка, счастливая, ляжет спать. Не могу понять, кто был лучшим на поле. А не Рассказов ли? И вот все жду феерии от Хендрикса», — написала Салихова в Telegram.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме зрители не увидели забиты мячей. На 68-й минуте игрок красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти.

В конце первой половине матча игроки самарцев Иван Ломаев и Антон Зиньковский обменялись репликами на повышенных тонах. Игроков успокаивал капитан «Крыльев» Сергей Божин.

В следующем туре москвичи сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

РПЛ. 2-й тур

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:1

Гол: 0:1 — Сололев, 68 (п).