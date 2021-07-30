Звездный игрок «Зенита» перешел в клуб известного актера

Бывший форвард «Зенита» Себастьян Дриусси подписал контракт с американским футбольным клубом «Остин», который принадлежит известному голливудскому актеру Мэтью Макконахи. Об этом сообщается на официальном сайте техасской команды.

В субботу, 24 июля, в «Зените» заявили, что клуб и нападающий договорились о том, что Дриусси может выкупить свой контракт. 26 июля стало известно, что аргентинец выкупил контракт у «Зенита» и покидает команду на правах свободного агента.

Южноамериканец перешел в «Зенит» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма трансфера составила €15 млн.

В составе клуба с берегов Невы Дриусси провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. С «Зенитом» южноамериканец стал трехкратным чемпионом России, дважды становился обладателем национального Суперкубка, а также выигрывал Кубок России.

Ранее Себастьян Дриусси попрощался с «Зенитом».