Журова назвала золото в фехтовании плановой победой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу российских рапиристок на олимпийском турнире по фехтованию в Токио.

«Выдающийся результат, я возлагала на рапиристок большие надежды. Гимнастика, фехтование и стрельба начинают первыми, и здесь важно, чтобы медали были – для общекомандного духа. Если бы их не было, то было бы грустное настроение у всех остальных. Это такой момент драйва, когда все получается. Команды успешно выступают в фехтовании – но мы на это и надеялись. Есть медали-исключения – как в тхэквондо. Мы их меньше ожидали, но вот, пожалуйста, мы радуемся этим медалям. Для вида спорта это тоже важное развитие. А есть медали, понятные для нас, которые должны были быть. Наверное, фехтование – один из таких видов спорта. В медальном зачете эта награда была, можно сказать, в плане. Есть внеплановые, а есть – плановые. Например, серебро наших в академической гребле – это медаль-надежда. Очень ее хотелось – и вот она», — сказала Журова в интервью «Газете.Ru».

Российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина в финале обыграли сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счетом 45:34.

Ранее в индивидуальном турнире рапиристок Инна Дериглазова стала серебряным призером, а Лариса Коробейникова выиграла бронзу.

Ранее сообщалось, что Журова надеется на индивидуальные награды в спортивной гимнастике.