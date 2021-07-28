«Локомотив» готов расстаться с большей частью лидеров команды

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщает, что московский «Локомотив» готов расстаться с рядом ведущих игроков.

«В «Локомотиве» происходит что-то удивительное.

По моей информации, в конце прошлой недели технический директор Томас Цорн обзванивал некоторые клубы РПЛ и предлагал им приобрести несколько игроков «Локо». В их числе: Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло, Дмитрий Живоглядов.

К Баринову интерес проявил «Зенит»: его трансфер актуален в контексте травмы Магомеда Оздоева. Другие клубы присматриваются к вариантам с Крыховяком и Смоловым», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Также комментатор «Матч ТВ» попытался объяснить это решение руководства красно-зеленых.

«Что это значит, мне непонятно. Либо у «железнодорожников» серьезные проблемы финансового характера и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента — то есть, Ральфа Рангника. Либо это идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в «Спартаке».

Официального подтверждения пока нет. Я пытался несколько раз связаться с председателем совдира Александром Плутником, но комментария не получил», – написал Арустамян.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» в первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют против столичного ЦСКА. Встреча состоится 31 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.