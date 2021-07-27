«Зенит» собирается купить сына легендарного аргентинца

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к нападающему итальянского клуба «Кальяри» Джованни Симеоне и уже вступил в переговоры с представителями команды. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, «Кальяри» хочет получить за аргентинского форварда не менее десяти миллионов евро.

Нападающий является сыном известного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне.

В 33 матчах прошлого сезона Серии А на счету Джованни Симеоне шесть голов и две голевые передачи. Всего за свою карьеру аргентинец забил 80 мячей и отдал 21 результативный пас.

Transfermarkt оценивает Симеоне в 11 миллионов евро.

Также Симеоне защищал цвета «Дженоа» и «Фиорентины».

Ранее аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси попрощался с клубом. Игрок реализовал право на выкуп собственного контракта.