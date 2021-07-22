news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Посол Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по «Северному потоку... 08:51
В Москве стартовала повторная вакцинация от коронавируса во всех прививочных пунктах 08:51
Россиян предупредили о новой схеме обмана с промокодами 08:40
Новый вертолет Ка-52М выполнил стрельбы крылатыми ракетами «изделие 305» 08:38
Глава оргкомитета Игр-2020 отказалась уходить в отставку из-за скандалов 08:34
Юристы оценили отмену штампов в паспорте о браке и детях 08:21
В России предложили повысить штраф за пользование телефоном за рулем 08:15
США и после соглашения с ФРГ рассмотрят санкции против «Северного... 07:56
В Госдуме заявили, что преклонению колена нет места на Олимпиаде 07:55
В колонию в Забайкалье присылали наркотики в грецких орехах 07:39
Бесплатная ставка 1000 р.

Новый клуб НХЛ не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Официальный сайт НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) провела драфт расширения под новый клуб «Сиэтл Кракен», который дебютирует в чемпионате в сезоне-2021/22.

Во время церемонии новая команда могла взять по одному незащищенному игроку из всех клубов, кроме «Вегас Голден Найтс», который появился в лиге в сезоне-2017/18.

Голкиперы: Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»), Джоуи Даккор («Оттава Сенаторз»), Крис Дриджер («Флорида Пантерз»).

Защитники: Уилл Борген («Баффало Сэйбрз»), Гэвин Бэйрьютер («Коламбус Блю Джекетс»), Винс Данн («Сент-Луис Блюз»), Марк Джиордано («Калгари»), Деннис Коловски («Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Жереми Лоузон («Бостон Брюинз»), Кертис Макдермид («Лос-Анджелес Кингз»), Джеймисон Олексяк («Даллас»), Карсон Соуси («Миннесота Уайлд»), Кэйл Флери («Монреаль Канадиенс»), Хэйдн Флери («Анахайм Дакс»).

Форварды: Натан Бастиан («Нью-Джерси Дэвилз»), Колин Блэкуэлл («Нью-Йорк Рейнджерс»), Морган Гики («Каролина Харрикейнз»), Янни Гурд («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Йоонас Донской («Колорадо Эвеланш»), Калле Йернкрок («Нэшвилл Предаторз»), Джон Кенневилль («Чикаго Блэкхоукс»), Коул Линд («Ванкувер Кэнакс»), Джаред Макканн («Торонто Мэйпл Лифс»), Тайлер Питлик («Аризона Койотс»), Брэндон Танев («Питтсбург Пингвинз»), Карсен Тварински («Филадельфия Флайерз»), Александр Труэ («Сан-Хосе Шаркс»), Мэйсон Эпплетон («Виннипег Джетс»), Джордан Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»).

В списке незащищенных игроков оказалось большое количество россиян, однако команда из северо-запада США не взяла ни одного из них.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о ситуации с его новым контрактом.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Почему российские школы не успеют отказаться от бумаги до 2024 года
Полная цифровизация школ возможна только к 2030 году, считают эксперты
«Россию заставляют кормить Украину»
США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку — 2»
«F-35 для бедных»: найдутся ли покупатели у нового истребителя Checkmate
Военные эксперты усомнились в экспортном потенциале Су-75
В России предложили повысить штраф за пользование телефоном за рулем
На Украине детскую спортивную команду назвали в честь Гитлера
Глава оргкомитета Игр-2020 отказалась уходить в отставку из-за скандалов
США и после соглашения с ФРГ рассмотрят санкции против «Северного потока-2»
Новости и материалы
Посол Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
В Москве стартовала повторная вакцинация от коронавируса во всех прививочных пунктах
Россиян предупредили о новой схеме обмана с промокодами
Новый вертолет Ка-52М выполнил стрельбы крылатыми ракетами «изделие 305»
Юристы оценили отмену штампов в паспорте о браке и детях
В Госдуме заявили, что преклонению колена нет места на Олимпиаде
В колонию в Забайкалье присылали наркотики в грецких орехах
В Китае выявлен новый район распространения заражения COVID-19 внутри страны
Мостовой раскритиковал возможное назначение Кунца на пост тренера сборной России
Биолог рассказал, для кого особенно опасен штамм «дельта»
Режиссера церемоний на Олимпийских играх отстранили из-за шутки про Холокост
Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения коронавируса
СМИ: в Красноярске медработника избили за отказ сделать ПЦР-тест
Фетисов — о запрете медведя на ОИ: может, еще разговаривать по-русски запретят?
Более 40% россиян считают, что выставки посещают хорошо обеспеченные люди
На Сахалине убийца и насильник 8-летней девочки получил пожизненный срок
Опрос показал, что важнее всего для россиян при выборе работы
Байден заявил, что ФРГ ответит России по сделке о «Северном потоке — 2»
Все новости
Раскладушки, часы и наушники. Чего ждать от летней презентации Samsung
Презентация складных смартфонов Samsung пройдет в августе
Lada догоняет иномарки по выручке
Продажи «АвтоВАЗа» выросли в полтора раза
Как четыре страны решают судьбу «Северного потока --2»
Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2» и транзит газа через Украину
Актеры «Сватов» о недовольстве украинцев озвучкой: «Трудно представить, что их возмутило»
Зрителей разочаровал перевод сериала «Сваты» на украинский язык
«Превращение в монархию»: какой будет новая конституция Белоруссии
Лукашенко получит новый проект Конституции Белоруссии 22 июля
Достаточно лайка: как Instagram заставляет подростков худеть
Блогеры одобрили настроенную выдачу в Instagram постов про ЗОЖ
Чемодан, вокзал, дача: как отдыхают скандинавские монархи
Где провести отпуск, как шведский король
«Последний поезд ушел в июне»: льготная ипотека закончилась, цены остались
Эксперты дали прогноз по стоимости метра в Москве
Россиянам разрешили скрывать брак и детей в паспорте
Мишустин отменил большинство обязательных отметок в паспорте
«Была готова на любую работу»: в Театре Ермоловой пожаловались на сокращения
Что известно о массовом увольнении артистов из Театра Ермоловой
«Дышать в трубочку будет другой». Как шоферы объедут телемедицину
Эксперты рассказали, как таксисты и дальнобойщики будут обманывать телемедицину
«Не теряйте веру в Европу»: школьник из Австрии написал письмо Путину
В Кремле пока не ознакомились с письмом 10-летнего австрийского мальчика
От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях