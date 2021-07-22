Новый клуб НХЛ не выбрал ни одного россиянина на драфте расширения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) провела драфт расширения под новый клуб «Сиэтл Кракен», который дебютирует в чемпионате в сезоне-2021/22.

Во время церемонии новая команда могла взять по одному незащищенному игроку из всех клубов, кроме «Вегас Голден Найтс», который появился в лиге в сезоне-2017/18.

Голкиперы: Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»), Джоуи Даккор («Оттава Сенаторз»), Крис Дриджер («Флорида Пантерз»).

Защитники: Уилл Борген («Баффало Сэйбрз»), Гэвин Бэйрьютер («Коламбус Блю Джекетс»), Винс Данн («Сент-Луис Блюз»), Марк Джиордано («Калгари»), Деннис Коловски («Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Жереми Лоузон («Бостон Брюинз»), Кертис Макдермид («Лос-Анджелес Кингз»), Джеймисон Олексяк («Даллас»), Карсон Соуси («Миннесота Уайлд»), Кэйл Флери («Монреаль Канадиенс»), Хэйдн Флери («Анахайм Дакс»).

Форварды: Натан Бастиан («Нью-Джерси Дэвилз»), Колин Блэкуэлл («Нью-Йорк Рейнджерс»), Морган Гики («Каролина Харрикейнз»), Янни Гурд («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Йоонас Донской («Колорадо Эвеланш»), Калле Йернкрок («Нэшвилл Предаторз»), Джон Кенневилль («Чикаго Блэкхоукс»), Коул Линд («Ванкувер Кэнакс»), Джаред Макканн («Торонто Мэйпл Лифс»), Тайлер Питлик («Аризона Койотс»), Брэндон Танев («Питтсбург Пингвинз»), Карсен Тварински («Филадельфия Флайерз»), Александр Труэ («Сан-Хосе Шаркс»), Мэйсон Эпплетон («Виннипег Джетс»), Джордан Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»).

В списке незащищенных игроков оказалось большое количество россиян, однако команда из северо-запада США не взяла ни одного из них.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о ситуации с его новым контрактом.