Экс-игрок «Динамо» назвал иностранного тренера, который подойдет сборной России

Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков рассказал, почему Штефан Кунц подойдет российской команде в качестве главного тренера, передает «Комсомольская правда».

«Если его кандидатура пройдет, у него вопрос с адаптацией решится быстро. Кунцу нужно будет в очень короткое время адаптироваться. Но зная его характер, я не сомневаюсь, что он это сделает. Он боец до мозга костей. Немаловажно проявлять эту черту характера в общении с игроками», — сказал Кирьяков.

Напомним, сейчас Кунц возглавляет молодежную сборную Германии. Также он возглавлял «Карлсруэ» и «Рот-Вайсс» из Алена.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что сборную России может возглавить Штефан Кунц.