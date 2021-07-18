Смородская заявила, что в «Локомотиве» строят какую-то лабуду, вместо нормального клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала руководство «железнодорожников» после разгромного поражения от петербургского «Зенита» (0:3) в рамках Суперкубка России.

«Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально и нереально. «Мы сделаем молодую команду», – из кого? Где он увидел молодежь, которая достойна играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодежи. Безобразный состав!

С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить достойных футболистов из Германии, Польши. Что они собираются делать в сезоне с этим составом?

У «Зенита» снова не будет конкурентов по ходу сезона. Если делать какую-то лабуду вместо строительства нормального клуба», – приводит слова экс-главы красно-зеленых «Чемпионат.com».

Александр Плутник — председатель совета директоров «Локомотива».

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича встретятся с тульским «Арсеналом». Матч пройдет 24 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» спели песню группы «Ленинград» после завоевания Суперкубка России.