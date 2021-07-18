Билялетдинов заявил, что в РПЛ есть клубы, которые смогут прервать гегемонию Питера

Бывший хавбек сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о перспективах борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) после матча за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» переиграл столичный «Локомотивом» (3:0).

«Сине-бело-голубые сегодня победили, но я не вижу в этом ничего страшного.

Я не считаю их однозначными фаворитами на весь сезон. В нашем чемпионате есть команды, которые могут прервать гегемонию Питера», – приводит слова экс-полузащитника национальной команды РБК.

Напомним, в первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными победителями турнира. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Ранее Михаил Боярский заявил, что «Зенит» — это гегемон российского футбола.