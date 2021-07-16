«Рома» победила со счётом 10:0 в первом матче после прихода Моуринью

Итальянская «Рома» в первом матче под руководством Жозе Моуриньо одержала крупную победу над «Монтекатини» со счетом 10:0. В составе римского клуба трижды отличился испанец Борха Майораль, а по одному мячу забили Перес, Манчини, Калафьори, Дзаньоло, Зелевски и Диавара. Также футболист «Монтекатини» отправил мяч в свои ворота.

Футбольный клуб «Монтекатини» выступает в чемпионате Тосканы.

Напомним, 4 мая 2021 года итальянская «Рома» объявила о назначении Моуриньо. Специалист начал работу с римлянами 1 июля 2021 года. Ранее он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту» и «Бенфике». По информации СМИ, контракт 58-летнего португальского специалиста рассчитан на три года и предполагает зарплату в € 7,5 млн до вычета налогов.

В сезоне 2020/21 «Рома» заняла седьмое место в чемпионате Италии, набрав 62 очка в 38 матчах.

Ранее бывший футбольный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев выступил против назначения иностранного специалиста на пост наставника сборной России.