15 июля исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил список 33 лучших игроков сезона-2020/21, а также представил символическую сборную.
Вратари:
Юрий Дюпин («Рубин»)
Илья Лантратов («Химки»)
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Защитники:
Марио Фернандес (ЦСКА)
Вячеслав Караваев («Зенит»)
Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)
Ведран Чорлука («Локомотив»)
Деян Ловрен («Зенит»)
Самуэль Жиго («Спартак»)
Ярослав Ракицкий («Зенит»)
Георгий Джикия («Спартак»)
Эрнандес Пабло («Локомотив»)
Дуглас Сантос («Зенит»)
Илья Самошников («Рубин»)
Лукас Айртон («Спартак»)
Полузащитники:
Денис Макаров («Рубин»)
Малком («Зенит»)
Вандерсон («Краснодар»)
Кристиан Нобоа («Сочи»)
Вильмар Бариос («Зенит»)
Вендел («Зенит»)
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Никола Влашич (ЦСКА)
Магомед Оздоев («Зенит»)
Хвича Кварацхелия («Рубин»)
Даниил Лесовой («Динамо»)
Чидера Эджуке (ЦСКА)
Нападающие:
Артем Дзюба («Зенит»)
Джордже Деспотович («Рубин»)
Александр Соболев («Спартак»)
Сердар Азмун («Зенит»)
Джордан Ларссон («Спартак»)
Федор Смолов («Локомотив»).
В символическую сборную вошли: Дюпин, Фернандес, Чорлука, Ракицкий, Сантос, Кварацхелия, Крыховяк, Нобоа, Макаров, Дзюба, Азмун.
Ранее бывший главный тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович заявил, что условия для работы футболистов стали лучше, а игра хуже.