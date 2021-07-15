news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Четыре человека погибли и 11 пострадали при ДТП с пятью машинами под Саратовом 13:22
В РФС планируют подписать контракт с новым наставником сборной России до 23 июля 13:22
Ученые создали женский контрацептив, парализующий сперматозоиды 13:19
Стали известны показания подозреваемого в убийстве участкового, сожженного в машине 13:18
Восемь миллионов россиян подали заявления на «школьную» выплату 13:17
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев 13:16
В Кремле заявили, что страны «нормандской четверки» поддерживают проведение саммита 13:12
Россия проведет серию учений на афганской границе 13:10
ФАС согласовала покупку «Дикси» «Магнитом» 13:05
Фигурист Браун: уговаривал Медведеву, чтобы она разрешила встретить ее в аэропорту 13:04
Бесплатная ставка 1000 р.

РФС утвердил список 33 лучших игроков сезона 2020/21

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

15 июля исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил список 33 лучших игроков сезона-2020/21, а также представил символическую сборную.

Вратари:
Юрий Дюпин («Рубин»)
Илья Лантратов («Химки»)
Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Защитники:
Марио Фернандес (ЦСКА)
Вячеслав Караваев («Зенит»)
Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)
Ведран Чорлука («Локомотив»)
Деян Ловрен («Зенит»)
Самуэль Жиго («Спартак»)
Ярослав Ракицкий («Зенит»)
Георгий Джикия («Спартак»)
Эрнандес Пабло («Локомотив»)
Дуглас Сантос («Зенит»)
Илья Самошников («Рубин»)
Лукас Айртон («Спартак»)

Полузащитники:
Денис Макаров («Рубин»)
Малком («Зенит»)
Вандерсон («Краснодар»)
Кристиан Нобоа («Сочи»)
Вильмар Бариос («Зенит»)
Вендел («Зенит»)
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Никола Влашич (ЦСКА)
Магомед Оздоев («Зенит»)
Хвича Кварацхелия («Рубин»)
Даниил Лесовой («Динамо»)
Чидера Эджуке (ЦСКА)

Нападающие:
Артем Дзюба («Зенит»)
Джордже Деспотович («Рубин»)
Александр Соболев («Спартак»)
Сердар Азмун («Зенит»)
Джордан Ларссон («Спартак»)
Федор Смолов («Локомотив»).

В символическую сборную вошли: Дюпин, Фернандес, Чорлука, Ракицкий, Сантос, Кварацхелия, Крыховяк, Нобоа, Макаров, Дзюба, Азмун.

Ранее бывший главный тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович заявил, что условия для работы футболистов стали лучше, а игра хуже.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Санкции или бомбардировки: в США решают, что делать с Кубой
Мэр Майами Фрэнк Суарес объяснил свою идею о бомбардировке Кубы
«Человек президента»: кто займет место Авакова
Верховная рада приняла отставку главы МВД Авакова
«Растет уровень смертности»: ВОЗ объявила третью волну COVID-19
Глава ВОЗ заявил о «самом начале» новой волны пандемии COVID-19 в мире
В Кремле уточнили, будут ли доступны в России иностранные вакцины от коронавируса
ФАС согласовала покупку «Дикси» «Магнитом»
Российская таможенная служба вскрыла контрабанду нефти на Украину
МВД предложило правительству отменить обязательный техосмотр
Новости и материалы
Четыре человека погибли и 11 пострадали при ДТП с пятью машинами под Саратовом
В РФС планируют подписать контракт с новым наставником сборной России до 23 июля
Ученые создали женский контрацептив, парализующий сперматозоиды
Стали известны показания подозреваемого в убийстве участкового, сожженного в машине
Восемь миллионов россиян подали заявления на «школьную» выплату
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев
В Кремле заявили, что страны «нормандской четверки» поддерживают проведение саммита
Россия проведет серию учений на афганской границе
Фигурист Браун: уговаривал Медведеву, чтобы она разрешила встретить ее в аэропорту
В Германии 19 человек погибли из-за наводнения
Песков признал, что региональные авиакомпании нуждаются в новых самолетах
Экс-главный специалист РУСАДА по сбору допинг-проб оценил шансы Маркова оспорить дисквалификацию
Российский космонавт поделился отношением к туристам на МКС
Семин поддержал возможное назначение Бердыева на пост главного тренера сборной России
В Екатеринбурге в лесу нашли тело пропавшего бизнесмена
Моргенштерну снизили штраф за плагиат
Американский фигурист рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой
Москвича задержали за педофилию после суицида падчерицы
Все новости
Нас ждет коллапс. Ученые предсказали крах общества к 2040 году
Ученые предупредили об упадке цивилизации к середине XXI века
Реанимация Запорожского завода: как «АвтоВАЗ» завоевывает Украину
Продажи Lada на Украине выросли на 448% по сравнению с июнем 2020 года
Нет прививки – нет зарплаты: как будут отстранять сотрудников
Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от COVID-19
«Подход простой — сдавайтесь»: что ожидает Приднестровье в прозападной Молдавии
Как будут решать проблему Приднестровья после победы пропрезидентской партии в Молдавии
«Современную музыку сложно назвать музыкой»: Лещенко о фите с Loc-Dog и творчестве Элджея
Лев Лещенко рассказал, как он пришел к записи совместной песни с рэпером
В российских школах не хватает учителей: как восполнить дефицит
В РАНХиГС нехватку школьных учителей оценили в 250 тыс. человек
Кина не будет: расходы правительства на культуру недостаточны
Счетная палата РФ выявила недофинансирование объектов культуры
Что позволяет считать армию России самой современной в мире
Шойгу заявил о высочайшем уровне оснащения ВС РФ современной техникой и оружием
Смягчение и компромиссы: чего ждать от встречи Меркель и Байдена
Байден и Меркель проведут переговоры в США 15 июля
«Остается только замотать шланги»: почему резко подорожал бензин
Минэнерго рекомендовало компаниям ТЭК увеличить производство бензина
ОПЕК+ отдал добычу Эмиратам
Bloomberg сообщил о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти
Как получить медотвод от вакцинации
Глава Минздрава Мурашко перечислил возможные основания для медотвода от вакцинации
Королева фолка и звезда «Голоса»: Пелагее — 35
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях