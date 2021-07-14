Хабиб: отец говорил, что было бы неплохо добиться показателя 30:0

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал как его отец Абдулманап Нурмагомедов хотел, чтобы он завершил карьеру.

«Хотел ли отец, чтобы я одержал 30 побед в карьере? Не совсем так: он говорил, что было бы неплохо добиться показателя 30:0. Он хотел, чтобы я провёл поединки с Тони Фергюсоном и Жоржем Сен-Пьером. Но многое изменилось. Признаться, мне без разницы — 30:0 или 29:0», — сказал Хабиб на YouTube-канале ESPN MMA.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года.

Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о своем величии.