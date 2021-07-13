Полиция Англии задержала подозреваемого в расистских оскорблениях в адрес Рашфорда

Английская полиция задержала мужчину, написавшего расистский твит в адрес футболиста сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает Sky Sports. Автором расистского сообщения оказался 50-летний англичанин, являющийся детским футбольным тренером. Задержанный заявил, что его аккаунт взломали. Подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, сборная Англии проиграла Италии в финальном матче чемпионата Европы — 2020. Основное и дополнительное время закончились с равным счетом 1:1. На 119-й минуте главный тренер англичан Гарет Саутгейт произвел замену, в результате которой на поле вышли Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо. В серии пенальти Рашфорд угодил в штангу, а удар Санчо был отбит голкипером сборной Италии Доннаруммой. Решающий 11-метровый не реализовал 19-летний англичанин Букайо Сака. Таким образом, сборная Англии уступила в серии пенальти 2:3.

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков прокомментировал высказывания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес экс-наставников петербургской команды Унаи Эмери и Роберто Манчини.